La Embajada de España en Vietnam anunció la realización del primer Festival Internacional de Cine Medioambiental en Vietnam con el título “It’s Time To Act - A Nature Film Festival in Vietnam”, según la Voz de Vietnam (VOV).

El festival de cine titulado "#It's Time To Act - A Nature Film Festival in Vietnam" sobre el tema de la naturaleza se celebrará por primera vez del 23 de septiembre al 7 de octubre en Vietnam, con obras cinematográficas nacionales y extranjeras y diálogos sobre la sustentabilidad y armonía con la naturaleza.