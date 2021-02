Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - Un paciente de COVID-19 en Hanoi volvió hoy a dar positivo después de recuperarse, informó el Centro de Control de Enfermedades de la capital (CDC Hanoi).Khong Minh Tuan, subdirector de CDC Hanoi, precisó que el residente del distrito de Cau Giay fue ingresado en el Hospital Central de Enfermedades Tropicales II para ponerse en cuarentena y tratamiento.De acuerdo con Minh Tuan, tal vez el cuerpo del paciente no haya sido completamente libre de virus, sin embargo, este caso no presenta riesgos de infectar a otros en la comunidad.Con anterioridad, el paciente regresó a Hanoi desde la ciudad de Chi Linh, en la provincia norteña de Hai Duong, se le tomó una muestra para la prueba del COVID-19 el 24 de enero y dio positivo a la enfermedad luego de una semana.Hasta la fecha, Hanoi ha registrado 36 casos de la epidemia en los distritos de Nam Tu Liem, Dong Anh, Cau Giay, Me Linh, Hai Ba Trung, Tay Ho, Dong Da y Ba Dinh.Chu Xuan Dung, vicepresidente del Comité Popular municipal, subrayó que las autoridades capitalinas adoptaron soluciones para reanudar las actividades en el estado de nueva normalidad, a la par de garantizar las tareas de prevención y control del COVID-19./.