Contaminación del aire en Hanoi (Fuente: VNA)

Según Le Cong Thanh, viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, con el desarrollo de la cuarta revolución industrial, existen hoy varias aplicaciones para teléfonos móviles y páginas web que conceden informaciones sobre la calidad del aire.Añadió que esos sitios webs acumulan informaciones de distintas estaciones de monitoreo de aire, que pueden ser las de la cartera, del gobierno de Hanoi, de las embajadas o de las empresas, e incluso de las instaladas por ellos mismos.El funcionario precisó que las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM 2,5) tienen diminuto tamaño, por esa razón, los datos mostrados por los equipos manuales no son de alta fidelidad y las informaciones brindadas por las páginas web solo tienen carácter de referencia.Cong Thanh reveló que en el tiempo venidero, las autoridades de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh erigirán nuevas estaciones de monitoreo, a fin de advertir a los pobladores en cada temporada sobre la calidad del aire.Agregó que la cantidad de contaminantes presentes en el aire depende del tiempo y lugares y notificó que los resultados obtenidos en las áreas cercanas a fuentes de emisión no puede representar a todo el territorio.Al referirse a la proyección a largo plazo del Gobierno, subrayó que se aprobó el plan de acción nacional sobre la gestión de la calidad del aire hasta 2020, con visión a 2025, en el cual, dijo, se establece un sistema de estándares relativos y se mencionan soluciones para enfrentar la contaminación atmosférica, incluso por partículas finas de polvo.A su vez, Nguyen The Hung, vicepresidente el Comité Popular de Hanoi, enfatizó que durante los últimos años en el período de transición entre las estaciones se registra el mencionado fenómeno.En estos días caracterizados por un clima sin lluvias ni viento, la neblina favorece la presencia de partículas finas de polvo, lo que afecta la calidad del atmósfera, dijo.Agregó que se registran hoy en Hanoi 11 estaciones que responden las estándares nacionales relativos, según las cuales, la calidad del aire cumple con todos los criterios, salvo el referente al polvo fino.El Gobierno capitalino considera la información sobre la calidad del aire como una tarea diaria. Cada cinco minutos, las estaciones emiten datos al respecto, los cuales son publicados en los periódicos y portales digitales, recalcó.The Hung remarcó, por otro lado, que es necesario determinar las fuentes de emisión, y que Hanoi aspira a contar hasta 2020 con 25 estaciones relativas y mejorar el tratamiento de residuos, así como el control de las emisiones de los vehículos y de las plantas de incineración de desechos./.