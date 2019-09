Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Al intervenir en un mitin en Hanoi en ocasión del primer Día Mundial de Seguridad para los Pacientes (17 de septiembre), Ngoc Khue citó la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de que las infecciones hospitalarias y el diagnóstico lento e inexacto son una de las causas más comunes que perjudican a los pacientes.Por su parte, Nguyen Truong Son, viceministro de Salud, señaló que el hospital es un entorno de alto riesgo, donde pueden ocurrir incidentes médicos en cualquier momento y en cualquier examen médicoSe puede afirmar que en cualquier etapa de cada proceso de diagnóstico, atención y tratamiento, existen riesgos potenciales para los pacientes, enfatizó.Indicó además que los galenos a menudo son presionados por el trabajo, debido a la sobrecarga y la presión psicológica, por lo que los incidentes médicos no deseados son inevitables y en muchos casos están fuera de control.Cuando ocurre un incidente inesperado, tanto el paciente como el especialista son víctimas, con consecuencias como la discapacidad temporal o permanentemente e incluso la muerte, amplió.La premisa de las instalaciones sanitarias es no dañar a los enfermos, pero todos los días en todo el mundo, miles de pacientes sufren incidentes prevenibles o corren el riesgo de sufrir lesiones durante la atención médica, dijo.Se espera que el lanzamiento en Vietnam del Día Mundial de la Seguridad para los Pacientes con el tema "La seguridad del paciente es la prioridad de la salud mundial" y el objetivo "primero no dañar al paciente” ayudará a mejorar la conciencia al respecto./.