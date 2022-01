Dak Lak, Vietnam (VNA) - Más de 49 mil hectáreas de café en Tay Nguyen ( Altiplanicie Occidental ), el centro cafetalero de Vietnam, se han cultivado siguiendo todos los criterios de producción sostenible gracias al proyecto “Transformación agrícola sostenible en Vietnam” (VnSAT).El proyecto VnSAT, implementado desde 2015 hasta el 30 de junio de 2022, consta de cuatro componentes, a saber, la mejora de la capacidad institucional para atender la reestructuración agrícola, el desarrollo sostenible del arroz y del café, y la gestión de proyectos.Cubre las cinco provincias de las tierras altas centrales de Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai, Kon Tum y Lam Dong, junto con An Giang, Can Tho, Dong Thap, Hau Giang, Kien Giang, Long An, Soc Trang y Tien Giang en el Delta del Mekong.Desde 2015, más de 52 mil hogares de agricultores en la Altiplanicie Occidental fueron capacitados en el proceso de producción de café. Como resultado, todos los criterios de producción sostenible de café fueron aplicados a 49 mil 83 hectáreas.Además, el plan apoyó el desarrollo de viveros de plántulas, riego por esterilización e infraestructura de producción.El viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural Le Quoc Doanh indicó que gracias a la iniciativa, Vietnam ha desarrollado variedades de café resistentes a la sequía y de alto rendimiento que se pueden cultivar en diferentes momentos. Aunque los precios han caído drásticamente en los últimos años, las fincas de café todavía aumentan su productividad.El funcionario exhortó a las provincias a agilizar todas las partes del proyecto para asegurar que esté terminado para el 30 de junio de este año con calidad y efectividad./.