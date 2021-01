De tal manera, instó a los pobladores en esa localidad evitar salir a la calle, excepto en caso realmente necesario, y no reunir a más de dos personas en áreas de trabajo, suspender todas las actividades escolares, comunitarias y de los centros de entretenimiento, así como los servicios no esenciales.Asimismo, demandó suspender el traslado de pasajeros desde la ciudad de Chi Linh, Hai Duong , a otras localidades y limitar al máximo la circulación de los vehículos personales.Informó que se realizó la prueba para la detección del COVID-19 a los 920 residentes en la aldea de Kim Dien, el barrio de Cong Hoa y alrededor de cuatro mil obreros en la zona industrial de Cong Hoa, donde se ubica la empresa electrónica POYUN Vietnam (con 72 casos positivos registrados hasta el 28).En el caso de otras áreas en Hai Duong, se aplican las mismas medidas, mientras que los vehículos de transporte solo pueden cubrir el 50 por ciento de su capacidad.Por otra parte, se intensifica también el control de seguridad alimentaria, y los centros religiosos también deben posponer los ritos hasta nuevo aviso de las autoridades locales.Con anterioridad, el ministro de Salud de Vietnam, Nguyen Thanh Long, instó a las autoridades pertinentes a establecer tres hospitales de campaña en Hai Duong, para garantizar el tratamiento in situ de los pacientes del COVID-19 Hasta esta mañana, Vietnam confirmó 93 casos del contagio comunitario, después de la detección de dos personas infectadas localmente en las provincias norteñas de Hai Duong y Quang Ninh./.