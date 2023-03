Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong , presidió hoy en Hanoi una reunión del Secretariado del Comité Central del PCV para considerar la aplicación de sanciones disciplinarias contra algunos funcionarios.Se trata de Nguyen Dong, miembro del buró ejecutivo del Comité del PCV en la provincia de Hoa Binh, jefe de su comisión de Propaganda y Educación, exjefe de su Comisión de Asuntos Internos, exsubjefe permanente del Comité Directivo provincial para la prevención y lucha contra la corrupción y la negatividad y exjefe de la Oficina del Comité partidista de la localidad.Otros funcionarios son: Truong Minh Hien, exmiembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista y exvicepresidente del Comité Popular de la provincia de Ha Nam; Vu Huu Song, exmiembro del Comité partidista y exdirector del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la misma localidad; y el mayor general Do Huu Ca, exmiembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista y exdirector de la Policía de la ciudad de Hanoi.Tras considerar la petición de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del PCV, el Secretariado concluyó que los mencionados funcionarios se han degradado en ideología política, moral y estilo de vida; han violado las normas sobre lo que los militantes no deben hacer y la responsabilidad de ser ejemplo, las regulaciones del Partido y las leyes del Estado, provocando consecuencias muy graves y gran pérdida de bienes del Estado, afectando negativamente la reputación de la organización del partido y causando inquietudes en la sociedad.Sobre esta base, decidió expulsar de las filas partidistas a Nguyen Dong, Truong Minh Hien, Vu Huu Song y Do Huu Ca. /.