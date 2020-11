Hanoi, 23 nov (VNA) Las exportaciones de Rusia a Vietnam se han aumentado en los últimos tiempos, a pesar de los efectos provocados por el COVID- 19, subrayó Robert Kurilo, representante del Centro de Exportaciones de Moscú en Hanoi (REC).

Foto de ilustración (Fuente:VNA)



Según Robert Kurilo, empresas de los dos países realizaron numerosos contactos comerciales, entre los cuales se destacan la rúbrica un contrato de abastecimiento de carne de cerdo por valor de cuatro millones de dólares de la compañía rusa Tambov Bacon con un socio vietnamita.

Además, con el papel intermediario del REC, Rusia exportó al país indochino un lote de muñecas matrioska valorado en 1,5 millones de dólares. Se trata de un conjunto de muñecas tradicionales rusas creadas en 1890, que es muy conocido con niños vietnamitas.



La parte rusa también recibió diversas demandas de empresas vietnamitas sobre las ventas de productos cosméticos para madre y niños, ingredientes para piensos y madera contrachapada de abedul a fabricantes de muebles madereros, lo que contribuirá a promover las relaciones comerciales bilaterales, informó.



Ambos estados debatieron también proyectos de tecnología informativa con vista a implementar el programa “Ciudad inteligente” de Rusia en Vietnam.



El Centro REC se estableció para proporcionar apoyo financiero y no financiero a las exportaciones no militares y no relacionadas con los recursos ni las energías de Rusia./.