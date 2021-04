Hanoi (VNA) - La inversión extranjera directa en Vietnam en el primer trimestre del año alcanzó los 10 mil millones de dólares, un 18,5 por ciento más que en el mismo período de 2020. Se trata uno de los puntos brillantes de la economía gracias al buen control del COVID-19 y la implementación de políticas preferenciales.

Un representante de la empresa Piaggio Vietnam informó el plan de invertir millones de dólares en el país durante los próximos meses para ampliar su área de almacenamiento de vehículos y aplicar la tecnología avanzada en el sistema de inspección automático de gases de escape de motores.

Según Gianluca Fiume, presidente y director general de Piaggio Vietnam, su firma tiene la ambición de convertir a Vietnam en el mayor centro de fabricación de motores de motocicletas de Piaggio a nivel mundial.En tanto, después de cinco años de operaciones, la empresa Chen Tai Vietnam, dedicada a las confecciones textiles, construyó más fábricas a principios de este año para satisfacer las necesidades de expansión de la producción.Evan You, director general de la empresa textil Chen Tai Vietnam, indicó que su empresa suministra productos textiles y tintes para unas 50 empresas en Vietnam y ampliará las fábricas para atender la demanda de materias primas en la industria.El constante aumento de la escala promedio tanto de los nuevos proyectos como de aquellos con capital adicional fue la razón principal del incremento de la inversión extranjera. Otro punto positivo del primer trimestre fue que el capital desembolsado creció un 6,5 por ciento interanual.Dado que los recursos internos siguen siendo limitados, Vietnam debe seguir captando la inversión extranjera directa gracias a las ventajas de su mano de obra, sugirió Pham The An, economista jefe del Instituto Central de Investigación y Gestión Económica de Vietnam.Expertos prevén que la inversión extranjera directa en el país continuará aumentando en el contexto que muchos inversores cambian el flujo de capital y otros amplían los proyectos existentes./.