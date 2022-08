Hanoi (VNA)- El innovador banco digital vietnamita Cake by VPBank ganó los Premios de Bancas y Finanzas de Asia para la mejor iniciativa del sistema bancario central de Vietnam en el concurso de Banca Minorista (ABF) 2022.Los premios reconocen lo mejor de la industria bancaria y financiera de Asia y atrajeron a más de 150 participantes este año.Nguyen Huu Quang, director ejecutivo de Cake by VPBank , dijo: "Gracias a la banca central innovadora, la estrategia creativa de comercialización y el personal dedicado, Cake es el primer banco digital en Vietnam que brinda una gama completa de servicios financieros personales, incluidos pagos, ahorros, préstamos, microinversiones y tarjetas de crédito".Lanzado hace 19 meses, Cake pronto se dio cuenta de una brecha en el mercado de un banco digital de servicio completo dirigido a la población joven con conocimientos digitales de Vietnam.Se trata de una colaboración entre BeFinancial (un miembro de Be Group, la organización detrás de la aplicación de transporte 'Be' de Vietnam) y VPBank, uno de los bancos principales del país.Cake es el primer banco digital en Vietnam anexado a una aplicación de transporte compartido, una forma emergente de finanzas integradas en el mundo que apareció por primera vez en Vietnam en los últimos años./.