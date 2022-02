An Giang, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de An Giang solicitó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) coordinar con las carteras y sectores relevantes para continuar impulsando la construcción de la marca de pescado Tra pangasius ) en el delta del Mekong El director del Departamento provincial de Agricultura y Desarrollo Rural, Nguyen Sy Lam, hizo tal solicitud al sostener una reunión la víspera con el subjefe del MADR Phung Duc Tien sobre la producción agrícola en 2021 y las tareas para 2022.En el encuentro, el funcionario también pidió ayuda a la provincia en la captación de inversiones de grandes empresas y corporaciones para el mencionado reglón, particularmente en la industria de procesamiento profundo, en pos de contribuir al desarrollo de la localidad.Por su parte, Duc Tien valoró el proceso de reestructuración agrícola de An Giang y sugirió a la provincia aprovechar el mercado interno para conectar el consumo de productos, especialmente para incorporar esas mercancías al sistema de mercados mayoristas y tradicionales.Con el fin de explotar las ventajas existentes y convertir la agricultura en una fuerza impulsora para promover el desarrollo socioeconómico de la provincia, el funcionario recomendó a An Giang cambiar la mentalidad en torno a la producción agrícola, además de incentivar a las empresas a establecer cooperativas y construir fábricas de procesamiento profundo y granjas a gran escala, aplicando la alta tecnología./.