Toman muestra para realizar prueba de COVID-19 . (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) Vietnam registró hoy cuatro mil 195 casos del COVID-19, tras sumar la víspera un récord de cinco mil 926 infectados.

En particular, durante las últimas 12 horas, el país reportó dos mil 180 casos.

De los infectados detectados hoy, 20 casos importados se sometieron a la cuarentena inmediatamente después de su entrada, mientras que los de contagio local se registraron en Ciudad Ho Chi Minh (3074), Binh Duong (503), Dong Nai (154), Dong Thap (53), Hanoi (44), Vinh Long y Phu Yen (41 en cada localidad), Long An (37), Khanh Hoa (34), Ben Tre (30), Ba Ria - Vung Tau (28), Soc Trang, Binh Thuan (19 en cada localidad), Quang Ngai (17), Can Tho (15), Quang Nam (11), An Giang, Trà Vinh y Kien Giang (8 en cada localidad), Binh Phuoc (6), Bac Ninh, Hung Yen y Ninh Thuan (4 en cada localidad), Lao Cai, Vinh Phuc, Hau Giang, Binh Đinh (2 en cada localidad), Thai Binh, Gia Lai, Dak Nong, Hai Phong, Ninh Binh, con uno en cada localidad.

En ese sentido, la situación pandémica sigue siendo complicada en las provincias y urbes sureñas. Sin embargo, Ciudad Ho Chi Minh, el mayor foco de contagio del país, detectó hoy solo tres mil 74 casos, una drástica reducción en comparación con el día anterior, con cuatro mil 692 infectados. Hanoi, por otro lado, experimenta una tendencia alcista, al reportar desde el 5 del mes 200 portadores del virus SARS-CoV-2.

Hasta el momento, Vietnam contabilizó 55 mil 946 casos de transmisión comunitaria y dos mil 79 importados. Desde el 27 de abril hasta la fecha, se detectaron 54 mil 376 casos, entre ellos ocho mil 273 recuperados.

Con 380 pacientes dados de alta hoy, el número de recuperados ascendió a 11 mil 47, mientras que se añadieron 80 casos mortales desde el pasado día 9 hasta la fecha a un total de 334.

Casi 4,3 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 se administraron en Vietnam, con 306 mil 475 personas completamente inmunizadas.

Además de las 105 millones de dosis comprometidas, Vietnam está negociando para comprar otras 70 millones, por lo cual en 2021 y a inicios de 2022, el país obtendrá 175 millones de dosis./.