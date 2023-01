Los delegados en el pabellón no.11 en la calle Darthé, donde tuvieron lugar reuniones no oficiales entre Le Huu Tho y Henry Kissinger (Foto: VNA)

París (VNA)- Una ceremonia conmemorativa por el 50 aniversario de los Acuerdos de Paz de París sobre el cese de la guerra y el restablecimiento de la paz en Vietnam (27 de enero de 1973) se celebró en la ciudad francesa de Choisy-le-Roi con la presencia del personal de agencias representativas del país indochino, autoridades municipales y amigos galos.Al dirigirse al encuentro, efectuado la víspera, el alcalde de la ciudad, Tonino Panetta, evocó el contexto histórico que convirtió a Choisy-le-Roi en el lugar desde donde arbitró la delegación del gobierno de la República Democrática de Vietnam, y también donde se llevaron a cabo las reuniones secretas entre Le Huu Tho, entonces miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, y el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger.Panetta dijo que desde entonces, los lazos entre Choisy-le-Roi y Vietnam se han mantenido estrechos, especialmente con el hermanamiento con Dong Da, un distrito de Hanoi, además de numerosos intercambios culturales entre las comunidades locales.Por su parte, el embajador de Hanoi en París, Dinh Toan Thang, afrmó que Vietnam valora la posición de la ciudad, que siempre comparte con los momentos históricos y valores comunes sobre la paz y la solidaridad con su país.En ese sentido, deseó que ambas partes preserven esta tradición en los tiempos venideros para difundir a las futuras generaciones sobre la amistad y solidaridad entre los dos pueblos.Previamente, los delegados visitaron los lugares asociados al acontecimiento histórico como la Escuela central de cuadros del Partido Comunista Francés, donde la delegación vietnamita residió casi cinco años durante las negociaciones; el pabellón no.11 en la calle Darthé, donde tuvieron lugar reuniones no oficiales entre Le Huu Tho y Henry Kissinger; y la Plaza de Acuerdos de París, sede del símbolo de la paz de Vietnam, inaugurada en 2013 en el 40 aniversario de la firma de estos documentos.En la tarde del mismo día, apreciaron el documental "Guerra en Vietnam: En el corazón de las negociaciones secretas" del periodista Daniel Roussel, el cual relata la reuniones no oficiales entre Henry Kissinger y Le Duc Tho en el periodo 1968-1973./.