Le Hoa Binh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh , habla en la reunión (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh necesita cuatro mil 173 millones de dólares para la implementación de 15 proyectos del transporte clave en la metrópolis.Se trata de los planes sobre la construcción del puente Can Gio y Thu Thiem 4; ampliación de las avenidas 1 y 13 y la edificación de pasos elevados en áreas necesarias como las calles de Ngo Tat To y An Suong.El director de Departamento municipal de Transporte, Tran Quang Lam, subrayó que una de las tareas importantes en 2021 es ajustar la planificación de proyectos de transporte, especialmente para los que conectan Ciudad Ho Chi Minh con zonas económicas en el sur del país.En ese sentido, el Departamento coordinará con sus similares en las provincias sureñas para proponer al ministerio de ese sector revisar y acelerar el desembolso de las inversiones en los planes de conectividad regional como las carreteras de circunvalación 3 y 4, puente Cat Lai y la ampliación de la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Long Thanh-Dau Giay.Por su parte, Le Hoa Binh, vicepresidente del Comité Popular de esta urbe, hizo hincapié en la elaboración de objetivos y estrategias para el sector en los próximos cinco años, con vistas a tener una hoja de ruta específica destinada a la implementación./.