Hanoi (VNA)- Vietnam registró esta mañana tres mil 898 nuevos contagios del COVID-19 , de ellos tres mil 302 registrados en Ciudad Ho Chi Minh, según informó el Ministerio de Salud.Las otras localidades que reportaron nuevos casos incluyen a Long An (223), Da Nang (47), Binh Duong (37), Tien Giang (37), Tay Ninh (36), Đong Nai (33), Dong Thap (31), Binh Thuan (23), Ben Tre (20), Ninh Thuan (19), Phu Yen (15), Hanoi (14), Kien Giang (13), Vinh Long (12), Nghe An (11), Can Tho (10), Tra Vinh (nueve), Dak Lak (cuatro), y Quang Nam y Lai Chau (cada una con uno).Con esas cifras, Vietnam acumuló hasta el momento 78 mil 269 contagios, incluidos 74 mil 570 de transmisión local detectados a partir del 27 de abril, cuando estalló la cuarta ola del brote epidémico en la nación. Un total de 13 mil 421 pacientes se recuperaron.Hasta el momento se han administrado más de cuatro millones 411 mil dosis de vacunas y 334 mil 560 completaron el ciclo de dos inyecciones.Mientras tanto, el Fondo de Vacunas contra el COVID-19 de Vietnam recaudó hasta la víspera 356,6 millones de dólares, aportados por 470 mil 150 organizaciones e individuos, según su comité de administración./.