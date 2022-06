Can Tho, Vietnam (VNA)- La ciudad sureña de Can Tho y la región del Delta del Mekong desean fortalecer la cooperación con los socios de Mozambique, afirmó hoy el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la localidad, Le Quang Manh.El también jefe de la delegación de diputados en Can Tho hizo tal manifestación al recibir aquí a la delegación de alto rango de la Asamblea Nacional de Mozambique, encabezada por su presidenta, Esperança Laurinda Francisco Nhiuane Bias En la reunión, el funcionario destacó que la visita de la dirigenta mozambiqueña a Vietnam general y a Can Tho en particular, marca un punto de inflexión en las buenas relaciones entre los dos países.A su vez, Esperança Bias aseveró que su viaje se desarrolla en ocasión del 47 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Mozambique, con el objetivo de llevar la cooperación binacional a un nuevo nivel, no solo en términos político y gubernamental, sino también entre los dos Parlamentos.Los dos países tienen muchas oportunidades de cooperación en el futuro, subrayó, al agradecer a Vietnam por votar a favor de Mozambique en el cargo de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como por compartir sus experiencias al respecto.Posteriormente, la delegación parlamentaria del país africano visitó las fábricas de la compañía de Industria Pesquera del Sur (South Vina) que exporta pescado Tra (pangasius) por valor de aproximadamente 40 millones de dólares anualmente a España, Brasil, Perú, Canadá, China y Japón./.