Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Se estima que Vietnam lanza anualmente entre 0,28 y 0,73 millones de toneladas de residuos plásticos al océano, lo que representa el seis por ciento del total mundial.El país se encuentra entre los cuatro principales contaminadores marinos después de China, Indonesia y Filipinas, y está tomando medidas drásticas para detener este fenómeno. Su objetivo es eliminar gradualmente los plásticos de un solo uso para 2025.Las comunas costeras de Da Loc, Ngu Loc y Minh Loc, en el distrito de Hau Loc, Thanh Hoa, padecen de grave contaminación blanca o plástica. Estos desechos se encuentran en todas partes, especialmente en los manglares costeros. Después de mareas altas o grandes olas, decenas de miles de bolsas, botellas y escombros se desplazan hacia la costa, cubriendo completamente las playas y los manglares.Una de las ciudades más populares del país, Da Nang, también está contaminada con basura plástica. El auge del turismo y un número cada vez mayor de barcos de pesca han causado una grave contaminación de este tipo en la península de Son Tra y en hermosas playas como My Khe, Non Nuoc y Nguyen Tat Thanh.El área de Da Den (Roca Negra), un bello terreno rocoso al norte de la montaña en la península de Son Tra, está completamente cubierto con bolsas, botellas y otros desechos plásticos.La Reserva de la Biósfera de Cu Lao Cham (Islas Cham) en Hoi An, provincia de Quang Nam, estrictamente protegida, también está cubierta de basura. Nguyen Thi Hong Thuy, integrante de la Unidad de Manejo de la Conservación Marina de las Islas Cham, dijo que los desechos han dañado valiosos arrecifes de coral, lechos de pastos marinos y tortugas.Con una costa de más de tres mil 200 kilómetros y 112 puertas marítimas, Vietnam se enfrenta a desafíos difíciles para abordar los desechos plásticos en el océano, de los cuales se cree que el 80 por ciento proviene del continente.“Cada familia debería reducir el uso de plástico, todos deberían luchar contra la contaminación plástica, toda la sociedad debería decir no a los plásticos desechables. Debemos eliminar gradualmente las bolsas de plástico de un solo uso en todo el país para 2025”, dijo el primer ministro Nguyen Xuan Phuc en el lanzamiento en junio de una campaña nacional contra este flagelo.El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente está desarrollando un plan general sobre el manejo de estos desechos que se presentará al Primer Ministro para su aprobación a fines del año.Otros ministerios y sectores también están revisando políticas y regulaciones para limitar las bolsas de plástico de un solo uso y prohibir finalmente su importación y fabricación.El sector empresarial, responsable de grandes cantidades de residuos plásticos, también ha iniciado soluciones efectivas y sostenibles para el problema. Grupos y empresas líderes se han unido para establecer la Organización de Reciclaje de Empaques de Vietnam (PRO Vietnam) y una Coalición contra los Desechos de Plástico. Estas entidades apuntan a construir cadenas de productos ecológicos para eliminar gradualmente los plásticos perjudiciales para el medio ambiente.Varias empresas, como An Phat Holdings y la compañía internacional Thinh Dat S.A., han invertido en la producción de envases biodegradables, bolsas, botellas, vasos, absorbentes e incluso redes de pesca, para sustituir productos de plástico y nailon.El movimiento para combatir la contaminación plástica se ha extendido por todo el país, especialmente en las grandes ciudades y zonas costeras.En Da Nang se creó un grupo de jóvenes voluntarios nombrado “Limpieza de Son Tra”, para recoger basura plástica en el área de Da Den. El colectivo ha creado una página en Facebook pidiendo esfuerzos conjuntos para limpiar la hermosa playa rocosa.El personal femenino joven de la Unidad de Manejo de la Conservación Marina de las Islas Cham ha realizado cientos de viajes de buceo para estudiar y limpiar el fondo marino.La campaña contra los desechos plásticos se ha expandido en los escolares, entre ellos Nguyen Nguyet Linh, alumna de quinto grado de la Escuela Primaria Marie Curie, de Hanoi. Antes del comienzo del presente año lectivo, Linh escribió una carta a su director, proponiéndole que abandone la práctica de soltar globos en la ceremonia de apertura del nuevo curso, para proteger a las aves y las tortugas marinas. Su mensaje de “Lanzar globos al cielo por los sueños de los escolares también significa matar los sueños de las aves y las tortugas” es un llamamiento conmovedor para proteger al océano del desastre de la contaminación blanca./.