Foto de ilustración (Fuente: Internet)

Hanoi (VNA)- Vietnam necesitará este año más de 400 mil trabajadores de la tecnología de la información (IT) y hasta 500 mil personas especializadas en ese sector para 2021, según un informe de la empresa tecnológica TopDev.En el texto, la firma señaló que 2020 marcará el desarrollo fuerte de 12 servicios sobresalientes de IT, incluidos comercio electrónico, tecnología financiera, viaje, publicación de software, transporte de mercancías, proceso de negocio, tecnología de educación y servicio de atención médica en línea.Mientras, un documento divulgado por el grupo Navigos, dedicado al reclutamiento de empleados en línea, reveló que la demanda de recursos humanos en el campo tecnológico en Vietnam durante el primer trimestre del año aumentó siete por ciento en comparación con el mismo lapso de 2019.Navigos pronosticó que el mercado laboral en el país indochino será más activo en el segundo trimestre, cuando la demanda de personal de las empresas japoneses continúe creciendo en las industrias de producción e IT.La directora ejecutiva de Navigos Search, Nguyen Phuong Mai, recomendó a las compañías aprovechar estos días para impulsar las actividades de reclutamiento debido a la abundante oferta laboral.Una serie de empresas de la India, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos aceleran el despliegue de sus proyectos de IT en el país indochino, lo que incrementa la demanda de esos recursos humanos.A la vez, numerosas compañías tecnológicas vietnam it as como Nexttech, Bkav, TDT, IBG, beGroup y CMC Global anunciaron su plan de contratar a gran cantidad de empleados./.