En la conferencia (Fuente: VNA) En la conferencia (Fuente: VNA)

Can Tho (VNA) - La Conferencia Internacional “Desarrollo sostenible del Delta del Mekong: Agricultura, Acuicultura y Medioambiente por adaptarse al cambio climático” se efectuó hoy bajo la organización de la Universidad de Can Tho en esta urbe del sur de Vietnam.



Durante el evento, los científicos evaluaron que el Delta del Mekong es sensible a las transformaciones de la naturaleza, mientras el cambio climático y el aumento del nivel del mar están evolucionado más rápido de lo previsto.

En el curso superior del río Mekong, la explotación de los recursos hídricos, especialmente la construcción de represas hidroeléctricas, ha cambiado la corriente, reducido la cantidad de aluviones, disminuido los recursos acuícolas e intensificado la intrusión salina. La sobreexplotación de sedimentos aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra.



Además, la movilización de recursos para el desarrollo aún no se realiza de manera efectiva, mientras la fuerza laboral de alta calidad tiende a trasladarse a otras regiones.

La instrución salina afecta negativamente al Delta del Mekong (Fuente: VNA)

Según los expertos, con el fin de ayudar al desarrollo sostenible del Delta del Mekong, a la par de preservar los valores culturales tradicionales únicos de la región, es necesario comprender el papel importante de la inversión y la aplicación de la ciencia y la tecnología.

El profesor Ishimatsu Atsushi, asesor de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), evaluó que se deben proponer los modelos adecuados para cada condición cambiante específica del clima, así como evaluar los efectos sociales, económicos y ambientales de la utilización del terreno. Además, se deben establecer las políticas para mantenerse al día con las variaciones del cambio climático y la tecnología moderna en la agricultura.

Por su parte, el profesor Tran Ngoc Hai de la Universidad de Can Tho dijo que es necesaria una estructura económica agrícola adecuada para asegurar la conectividad entre los elementos de las cadenas de suministro y la participación en la cadena de valor global./.