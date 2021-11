El bosque de Tra Su. (Photo:angiang.gov.vn)

An Giang, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la provincia survietnamita de An Giang aprobó la propuesta de construir una zona de ecoturismo, convalecencia y entretenimiento en el Área de protección del paisaje forestal Tra Su en el periodo 2021-2030.



La zona ecoturística se explotará en una superficie de 686 hectáreas del bosque Tra Su, que sirve de hábitat para diversas especies de la fauna acuática y de humedales.



Según lo previsto, en el periodo 2022-2023, An Giang se centrará en la inversión en la construcción de infraestructura y en el período a partir de 2024, comenzará a explotar las actividades turísticas en el manglar de Tra Su.



Se espera que el proyecto contribuya a la conservación de los bosques de uso especial y al desarrollo socioeconómico local de forma sostenible.



El bosque de Tra Su se formó en 1983. Desde un área baja desierta, muy contaminada con alumbre, se cultivó la planta de Melaleuca para ayudar a mejorar el suelo y prevenir inundaciones en la cuenca. Cubre un área de 845 hectáreas, ubicada en las comunas de Van Giao y O Long Vi, de los distritos de Tinh Bien y Chau Phu, respectivamente.



Tra Su tiene una diversidad de ecosistemas de humedales protegidos y bien conservados. Hay miles de ejemplares de diversas poblaciones de aves, peces, anfibios, reptiles e insectos raros listados en el Libro Rojo, que viven en el bosque. /.

VNA