Hanoi (VNA)- La descarga al mar de aguas residuales de la planta nuclear japonesa Fukushima no afectará las aguas vietnamitas, afirmó hoy Pham Van Toan, subdirector de la Agencia Nacional para la Seguridad Radiológica y Nuclear, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.Al responder a las preguntas sobre el tema, en una rueda de prensa correspondiente al segundo trimestre del año de la mencionada cartera, Van Toan dijo que el 11 de marzo de 2011, la planta de energía nuclear Fukushima, en Japón, reportó un incidente debido a los impactos de terremotos y tsunamis, que generó una gran cantidad de aguas residuales radiactivas Para hacer frente a ese asunto, Japón elaboró un plan de descarga, que ha sido evaluado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y los principales expertos en seguridad nuclear de 11 países del mundo, incluido Vietnam.El 4 de julio pasado, luego de más de dos años de trabajo, la OIEA entregó oficialmente al Gobierno de Japón el informe de evaluación, en el cual concluyó que dicho plan cumple con las normas de la entidad internacional.Según la conclusión de la OIEA, la concentración de radionucleidos presentes en el agua a una distancia de 30 kilómetros del lugar de descarga esperado es pequeña en comparación con la concentración radiactiva natural en el mar y prácticamente no tiene impacto en el ambiente marino.“De hecho, las aguas residuales programadas para ser liberadas al mar han sido tratadas para eliminar casi todos los elementos radiactivos, con la excepción del tritio (un hidrógeno luminiscente radiactivo)”, dijo Van Toan.Según el plan, antes de su descarga en el mar, Japón diluirá el agua tratada mediante un sistema avanzado de tratamiento de líquidos para llevar la concentración radiactiva por debajo del estándar prescrito, continuó.“El impacto del proceso de descarga de la planta de energía nuclear de Fukushima será ínfimo para los pobladores y el medio ambiente japoneses. Por tal motivo, esa actividad no afectará las aguas vietnamitas”, recalcó./.