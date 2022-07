El violonchelista vietnamita Phan Do Phuc (Fuente: cand)

Hanoi (VNA)- El grupo Toyota Vietnam, en coordinación con la Orquesta Sinfónica Nacional, organizará su programa de concierto 2022 en Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi el 28 de este mes y el 5 de agosto próximo, respectivamente, con la actuación del conocido violonchelista vietnamita Phan Do Phuc.



Según lo programado, Do Phuc se unirá a los miembros de la VNSO para presentar al público obras maestras compuestas por el compositor checo Antonín Dvořák, incluido el Concierto para violonchelo en si menor Op. 104 y la Sinfonía No. 9 en mi menor Op. 95 "Del nuevo mundo".



El artista estudió violonchelo en la Academia Nacional de Música a partir de 2001 y ganó becas completas en Italia y Estados Unidos. En 2020, se graduó con un doctorado en interpretación de este instrumento musical en la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, y regresó a Vietnam.



El concierto se llevará a cabo bajo la dirección del director japonés Tetsuji Honna, quien ha estado al frente del espectáculo desde su primera edición en 1998.



Copatrocinado anualmente por Toyota Motor Vietnam y la Orquesta Sinfónica Nacional, el Concierto de Toyota se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados y queridos desde 1998, ayudando a popularizar la música académica entre más y más amantes de ese arte en Vietnam.



Todas las ganancias de la venta de boletos se donarán a la Fundación Toyota Vietnam para financiar becas para jóvenes músicos talentosos en todo el país./.