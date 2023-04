Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam Nguyen Phu Trong , extendió hoy las felicitaciones al secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y al presidente del Partido Popular y primer ministro de Camboya, Hun Sen, con motivo de las fiestas del Año Nuevo de Bun Pi May y Chol Chnam Thmay de esos países, respectivamente.En su carta a Thongloun Sisoulith, el máximo dirigente vietnamita manifestó la confianza de que bajo el liderazgo del Partido Popular Revolucionario, el pueblo laos iano superará todas las dificultades y desafíos, y continuará obteniendo muchos nuevos y grandes logros en la causa de renovación, defensa y construcción nacional.El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre están conscientes de cultivar constantemente los nexos de gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral con Laos, en pos de brindar beneficios prácticos a cada país y contribuir a mantener la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo, aseveró.Por otro lado, Phu Trong también saludó a Camboya por sus importantes logros alcanzados en los asuntos internos y externos en los últimos años.El Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas siempre se esfuerza por acompañar a Camboya para preservar y profunzar las relaciones bilaterales, patentizó.En la ocasión, el presidente de Vietnam, Vo Van Thuong, también envió mensajes de felicitación a Thongloun Sisoulith y al rey camboya no, Norodom Sihamoni.El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, transmitió sus congratulaciones a sus homólogos de Laos, Sonexay Siphandone, y de Camboya, Hun Sen.El presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue, felicitó a su similar de Laos, Saysomphone Phomvihane, así como al presidente del Senado de Camboya, Say Chhum, y al presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Heng Samrin.Otros dirigentes vietnamitas también enviaron sus felicitaciones a los funcionarios laosianos y camboyanos, con motivo de sus festividades nacionales./.