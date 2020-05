Hanoi (VNA) - Expertos e investigadores analizaron en esta capital los recientes informes sobre la cuenca alta del río Mekong para determinar cómo las represas construidas en esa zona alteran el flujo natural de esa corriente.

Fuente: VNA

Al participar en el seminario efectuado la víspera, Brian Eyler, director encargado de Sudeste Asiático del Programa de Energía, Agua y Desarrollo Sostenible del Centro Stimson, informó que los científicos de Eyes on the Earth (EoE) han desarrollado un modelo confiable y simple que predice el flujo natural en la cuenta alta del Mekong.Según un estudio de EoE, la grave falta de agua en la cuenca baja del Mekong durante la estación húmeda de 2019 estuvo influenciada en gran medida por la restricción del flujo durante ese período.Sin embargo, comentaron expertos, los resultados aún no tienen en cuenta las complejidades de la lluvia y la escorrentía, por lo que no reflejan las condiciones hidrológicas reales en la cuenca.Claude Williams, de la compañía Global Satellite Application, indicó que la humedad en la temporada de lluvias de 2019 en la cuenca alta del Mekong alcanzó un nivel en torno al promedio.Según un análisis preliminar de la Comisión del Mekong, utilizando datos históricos (2008-2019) de las lluvias y flujos de agua observados, la severa sequía de 2019 en la cuenca se debió a la escasez de precipitaciones durante la estación húmeda, con una llegada tardía y una salida más temprana de la etapa monzónica.El fenómeno de El Niño también creó una temperatura anormalmente más alta y una mayor evapotranspiración, agrega el estudio.En 2019, los niveles de agua del Mekong cayeron a su nivel más bajo en 100 años.La cuenca del río es el hogar de los recursos de la pesca continentales más grandes del mundo y más de 60 millones de personas dependen de ello para su subsistencia./.