Hanoi (VNA)- Los casos infectados por dengue en Vietnam se redujeron significativamente durante los primeros ocho meses del año, aunque el país debe permanecer alerta, ya que la epidemia se encuentra en 58 localidades y el riesgo de un brote mayor es extremadamente alto, según expertos.De acuerdo con el Departamento General de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud, el número de pacientes de dengue en lo que va del año alcanzó los 60 mil 525 casos, incluidos siete fallecidos, lo que significa una merma considerable en comparación con los 178 mil 200 enfermos y 38 muertes reportados durante el mismo período de 2019.En particular, Hanoi se considera un punto de acceso para la fiebre del dengue en la región septentrional, al registrar un total de dos mil 200 contagiados desde principios de este año, incluidos dos casos mortales.Hoang Duc Hanh, subdirector del Departamento municipal de Salud, dijo que es probable que aumente el número de casos, ya que la epidemia alcanza cada año su punto máximo entre agosto y noviembre.En ese sentido, se instó a las localidades a fumigar las áreas de alto riesgo o con pacientes contagiados, dijo el funcionario.Mientras, Ciudad Ho Chi Minh reportó hasta 500 nuevos casos semanales de la enfermedad durante los últimos dos meses, lo que se sumó un total de 11 mil 404 casos desde principios de año.Según estadísticas del Instituto de Higiene y Epidemiología del Altiplano Central, el número de casos de dengue en las cinco provincias de la región en los primeros ocho meses disminuyó drásticamente en comparación con el mismo período de 2019.El director de la entidad, Vien Chinh Chien, reveló que la mayoría de los infectados fueron detectados en áreas remotas que albergaban a grupos étnicos minoritarios, y señaló una serie de factores que conducen a la propagación epidémica, incluido el deficiente saneamiento y la falta de conciencia pública sobre el problema.A medida que aumentaba el número de pacientes hospitalizados con dengue, los médicos aconsejaron a las personas tomar más precauciones.Según Do Duy Cuong, director del Centro de Enfermedades Tropicales del Hospital Bach Mai, los pacientes con dengue generalmente se recuperan después de siete días de tratamiento. Sin embargo, alrededor del cinco por ciento de ellos pueden volverse críticos si no se tratan a tiempo./.