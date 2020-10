Hanoi (VNA) - Las empresas miembros de la Asociación de Fabricantes de Motocicletas de Vietnam (VAMM) vendieron un total de 677 mil 739 motocicletas en el tercer trimestre de 2020, una caída interanual del 18,49 por ciento.

Disminuyen ventas de motocicletas en Vietnam (Fuente: VNA)



La VAMM cuenta con cinco miembros: Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki y SYM. Actualmente, las cinco firmas distribuyen 100 tipos de motos, desde vehículos de gama media hasta de lujo.



Honda Vietnam informó la víspera que sus ventas de motocicletas totalizaron las 169 mil 917 unidades en septiembre, lo que representa el 80,1 por ciento de la cuota de mercado.

El mercado vietnamita de motocicletas también cuenta con la participación de otras marcas nacionales como VinFast y Pega Vietnam, junto con firmas extranjeras como Ducati, Kawasaki, BMW, KTM, Benelli, Harley Davidson, Triumph, Royal Enfield y Motorrad. Sin embargo, no son miembros de VAMM, por lo que no cuentan para el informe de ventas.



Los expertos evaluaron que la pandemia de COVID-19 afectó el poder adquisitivo en el trimestre.



De enero a septiembre, las ventas totales de motocicletas superaron los 1,92 millones de vehículos, o sea de 214 mil entidades cada mes. De esta cifra, se estimó que el mercado de motocicletas no podría llegar a los 3,25 millones de vehículos para todo el 2020 como en los años anteriores./.