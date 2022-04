Can Tho, Vietnam (VNA)- Estados Unidos quieren promover las actividades de cooperación con la provincia deltaica de Can Tho para combatir el cambio climático de manera práctica y factible, dijo hoy el embajador estadounidense en Vietnam, Marc Knapper.En su visita a Can Tho, el diplomático dijo que realizó visitas a varios lugares en el Delta del río Mekong para estudiar los efectos de la variación climática sobre el medio ambiente, las comunidades, la salud comunitaria y la economía.También encontró con expertos de medio ambiente del Instituto DRAGON-Mekong para abordar las investigaciones y los cursos de formación de ese centro, así como los impactos del cambio climático en el Delta del río Mekong.Según Marc Knapper, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, inglés) en Vietnam ha patrocinado muchos programas de gestión forestal y protección de la biodiversidad, para contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático.Para aliviar sus efectos de manera efectiva y sostenible, enfatizó, es necesario promover los campos de energía verde y renovable, además de realizar los programas de educación para elevar la conciencia al respecto.El embajador estadounidense sostuvo una reunión de trabajo con el directivo de la Universidad de Can Tho para discutir la cooperación, especialmente en el sector de medio ambiente. Estados Unidos creará todas las condiciones favorables a los estudiantes vietnamitas, afirmó.El mismo día, Knapper asistió a la inauguración del sistema de limpieza de ríos “The Interceptor 003”, una máquina que utiliza energía solar para recolectar desechos en el río de Can Tho.Can Tho es una de las 15 ciudades ribereñas de todo el mundo seleccionadas para el programa Interceptor, resultado de una asociación entre la compañía estadounidense Coca-Cola y la organización no gubernamental The Ocean Cleanup. El programa tiene como objetivo reducir la cantidad de desechos de los ríos y océanos./.