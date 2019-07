Hojas de plátano se utilizan para empaquetar verduras en supermercados. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) El distrito de Go Vap en Ciudad Ho Chi Minh se convirtió en el primero en Vietnam en eliminar el empleo de productos plásticos de un solo uso, en respuesta a los movimientos lanzados en todo el país para combatir las basuras plásticas.



Botellas, vasos y otros artículos hechos de papel, cristal o acero inoxidable, se suministran de forma gratuita a los pobladores que vienen a la sede del gobierno del barrio 14 en el distrito de Go Vap. Ese cambio sorprendió a muchas personas, pues anteriormente se ofrecían en las oficinas públicas botellas, vasos y bolsas de nailon.



Tran Van Hai Bang, residente local, calificó ese cambio de oportuno y necesario, especialmente en momentos en que el país impulsa la lucha contra los residuos plásticos.



En un café muy popular en la calle Pham Van Chieu, se preparan y conservan las bebidas en productos de cristal o acero inoxidable,

mientras que los sorbetes son hechos de papel. Bolsas de nailon, cajas y vasos plásticos de un solo uso ya no se utilizan aquí, incluso en el caso de las bebidas para llevar.



"Necesitamos sustituir los productos plásticos de un solo uso por los de papel o acero inoxidable para proteger el medio ambiente. Es una tarea urgente,” afirmó la residente local Nguyen Thi Phuong Thanh.



Desde los hogares hasta las tiendas y oficinas públicas, todo el distrito se incorpora a este estilo de vida amigable con el entorno. Sin

embargo, el movimiento enfrenta dificultades debido al hábito de los pobladores de utilizar los productos plásticos de un solo uso.



En ese sentido, se intensifica la divulgación sobre los graves daños de las basuras plásticas en la salud y el medio ambiente, los

cuales, por supuesto, van más allá de la poca conveniencia temporal en la vida cotidiana.



Nguyen Thi Phuong Nam, residente local, informó que se divulgan a los barrios y tiendas los efectos negativos de

residuos plásticos. Ya se sustituyó a los sorbetes plásticos por los de papel, para proteger el entorno.



Mientras, Bui Thi Nhu Hoa, presidenta del gobierno del barrio 14, en el distrito de Go Vap, aseguró que el gobierno local pidió a los funcionarios que no usen sorbetes y otros productos plásticos de un solo uso, y añadió que para mejorar la conciencia de la comunidad, el primer paso que adoptamos es ofrecer en las oficinas públicas vasos de cristal y papel.



En Ciudad Ho Chi Minh se registran cada día más de ocho mil 300 toneladas de basuras, desechos de la vida cotidiana, entre ellas 80

toneladas de residuos plásticos, los cuales no solo provocan la contaminación del medio ambiente, sino que propician posibles inundaciones en la estación de lluvia.



Se espera que el modelo aplicado en el distrito de Go Vap sea un buen ejemplo que se multiplicará en toda la ciudad en el futuro cercano.