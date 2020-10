Empresa vietnamita de mariscos se opone a impuesto antidumping de Estados Unidos (Fuente: haiquanonline.com.vn)

Hanoi (VNA)- La empresa vietnamita de mariscos Minh Phu rechaza la aplicación de aranceles antidumping sobre sus productos de camarón congelados por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).



La objeción se hizo después de que la CBP concluyó que los camarones congelados enviados por Minh Phu al mercado estadounidense deberían estar sujetos a impuestos de conformidad con la orden de derechos antidumping impuesta a los productos de la India.



La CBP dijo que la compañía no proporcionó pruebas suficientes para probar que no utilizaba camarones originarios de la India para vender a Estados Unidos.



El director ejecutivo de Minh Phu, Le Van Quang, reveló que aunque la empresa cooperó activamente e invitó a investigadores de la CBP a la fábrica en Vietnam, la verificación de campo no se llevó a cabo, lo que indujo a la evaluación inexacta del sistema de trazabilidad del camarón doméstico e importado de la firma.



La CBP tiene sus propios criterios de valoración al rechazar el método que Minh Phu ha empleado durante más de cuatro años, precisó el funcionario.



El requisito de la CBP no es completamente consistente con las características de producción de la industria camaronera, ya que según una investigación de Minh Phu, ninguna empresa exportadora de ese rubro posee tal sistema de trazabilidad, agregó.



De hecho, la empresa demostró su método de separación y trazabilidad aprobado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en base a los requerimientos para el Programa de Monitoreo de Importación de Mariscos.



Minh Phu suspendió la importación del camarón crudo de la India a fines de julio de 2019 porque las materias primas nacionales eran totalmente capaces de abastecer a sus fábricas, destacó Van Quang.

Minh Phu espera que el proceso de revisión se lleve a cabo dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que se registró la apelación. En caso de que la petición no arroje los resultados deseados, la firma apelará al Tribunal de Comercio Internacional.



Mientras, Minh Phu hará todo lo posible para garantizar que la decisión de la CBP no afecte su negocio de exportación a Estados Unidos.



El 14 de enero de 2020, la CBP anunció el inicio de una investigación sobre la evasión fiscal antidumping que se aplica actualmente a los productos de camarón de la India. También investigó a la compañía MSeafood, una subsidiaria de Minh Phu en Estados Unidos, bajo sospecha de que la empresa importó camarones crudos del país surasiático para su procesamiento preliminar y exportación al gigante norteamericano como productos originarios de Vietnam./.