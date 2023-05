Hanoi (VNA) El Centro de Aplicación de Tecnología Hidrometeorológica de Vietnam y la empresa japonesa de Weathernews Inc. organizaron una ceremonia para entregar y operar el radar de banda X , ubicado en la Estación Meteorológica Agrícola de Hoai Duc, en servicio para la alerta temprana de fuertes lluvias en Hanoi y algunas áreas vecinas.Según Chihito Kusabiraki, director general de Weathernews Inc., las capacidades analíticas y de pronóstico de la Compañía utilizadas en la observación meteorológica se basan en los datos de ese campo y la tecnología avanzada líder en el mundo, lo que ayuda a mejorar la precisión del pronóstico.Con experiencias en el uso efectivo de múltiples fuentes de datos de monitoreo, combinado con tecnología y técnicas de pronóstico avanzadas, la Compañía propone un plan para cooperar con el Departamento General de Meteorología e Hidrología de Vietnam para desarrollar pronósticos meteorológicos con tres horas de anticipación con alta precisión, apoyar las actividades de prevención y control de desastres naturales, reducir los riesgos y mejorar la productividad de los sectores socioeconómicos.En el contexto de un cambio climático complicado y la aparición de fenómenos meteorológicos cada vez más peligrosos y extremos, las medidas de adaptación adecuadas se han vuelto cada vez más urgentes, destacó.En esta ocasión, el director general adjunto del Departamento General de Meteorología e Hidrología, Hoang Duc Cuong, entregó la Medalla por la causa de los recursos naturales y el medio ambiente a Chihito Kusabiraki, director general de Weathernews Inc./.