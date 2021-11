Can Tho, Vietnam (VNA)- Expertos y científicos subrayaron la urgencia de construir un sistema de base de datos en respuesta a la situación actual del cambio climático en el delta del Mekong , así como aclarar el significado de los estudios al respecto, durante una conferencia de divulgación sobre el tema a los jóvenes.La actividad se efectuó la víspera en la ciudad survietnamita de Can Tho por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la filial de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh ( UJCHCM ) en la localidad, en el marco del proyecto de construcción del programa de comunicación sobre el desarrollo sostenible para la adaptación del cambio climático en el Delta del Mekong, implementado según una resolución gubernamental.Al intervenir en la cita, Lam Van Tan, subsecretario de la UJCHCM en Can Tho, destacó la posición especial del delta del Mekong en numerosos sectores, tales como la biodiversidad y el desarrollo agrícola y acuícola.Sin embargo, los efectos del cambio climático afectan gravemente a la región, señaló, al precisar que el creciente desarrollo de la intrusión salina, desastres naturales y epidemias provocan impactos adversos en la producción ganadera y agrícola.Por tal motivo, dotar a los jóvenes con conocimientos sobre la base de datos para la protección medioambiental y adaptación al cambio climático les ayudará a evaluar mejor la situación actual en el delta del río Mekong y, de ese modo, tomar medidas adecuadas al respecto en el futuro, dijo.Por su parte, Nguyen Hieu Trung, director del Instituto de Estudios del Cambio Climático, de la Universidad de Can Tho, destacó que los datos y estadísticas sobre el clima y las condiciones naturales ayudarán a predecir las reglas de tiempo, lo que coadyuvará a la proactividad en la búsqueda de soluciones adaptativas en la producción agrícola.La construcción de un sistema de base de datos unificado para la región tiene como objetivo crear una infraestructura de información, datos y aplicación de conocimientos sobre el Delta del Mekong desde el punto de vista de un enfoque multisectorial, con una visión a largo plazo./.