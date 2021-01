Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La respuesta de Vietnam al COVID-19 permite al país mantener su reputación como un "muy bien destino " para la captación de inversión extranjera directa (IED), afirmó Joseph Incalcaterra, economista en jefe sobre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de la empresa de estudios globales HSBC Global Research.

En un artículo publicado en el sitio web www.dailymirror.lk, el experto elogió la respuesta de Vietnam ante el coronavirus y dijo que el país indochino es visto como un centro de fabricación alternativo para las empresas, dado que el flujo de la IED se mantuvo firme en 2020.



Hanoi logró controlar el COVID-19 en 2020 y es probable que mantenga la sostenibilidad este año, destacó, al enfatizar que Vietnam y Singapur son dos países del Sudeste Asiático que pueden mantener la pandemia bajo control y desplegar el programa de vacunación con facilidad.



Sin embargo, en general, es posible que el Sudeste Asiático no se beneficie de la vacuna en un futuro cercano, dadas las dificultades logísticas en las zonas rurales de la región.



"Realmente no tenemos una gran visibilidad sobre la recuperación a corto plazo, dada la profundidad del daño", agregó.



Según Incalcaterra, hasta que el virus no esté bajo control, es difícil que las actividades de inversión recuperen su ritmo.

Mientras, los ambiciosos programas de infraestructura aplicados por los países para hacer de la región una “base de producción manufacturera confiable”, dijo, es el mayor obstáculo a corto plazo para el crecimiento en el Sudeste Asiático./.