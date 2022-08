Ciudad Ho Chinh (VNA)- Una delegación de expertos australianos especializados en reproducción asistida visitó el Hospital General My Duc , en Ciudad Ho Chi Minh, para estudiar técnicas de maduración in vitro (IVM).Ho Manh Tuong, secretario general de la Asociación de Endocrinología Reproductiva e Infertilidad de Ciudad Ho Chi Minh y jefe del centro de investigación HOPE de My Duc, dijo que los especialistas de la Universidad australiana de Nueva Gales del Sur y los socios se preparan para llevar a cabo los primeros casos de maduración bifásica de ovocitos in vitro (CAPA-IVM) del país oceánico en septiembre venidero, por lo que se encuentran en la urbe para conocer los procedimientos técnicos y la experiencia de los médicos vietnamitas especialistas en fertilidad.CAPA-IVM es una técnica que actualmente Vietnam lidera en el mundo y el equipo de investigación del país indochino ha publicado 12 artículos a nivel internacional sobre IVM, especialmente sobre técnicas IVM mejoradas, con el nombre CAPA-IVM.Informes publicados en revistas médicas de prestigio mundial muestran que la tasa de embarazo después de la transferencia de embriones por la técnica CAPA-IVM no es menor que la de fecundación in vitro (IVF) clásica, explicó, al enfatizar que CAPA deviene el nombre de una importante mejora en el sistema de cultivo embrionario, que se desplegó desde 2016 como medida para aumentar la calidad del huevo y la tasa de embarazo.La técnica CAPA-IVM constituye el resultado de un trabajo científico entre Vietnam y Bélgica y patrocinado por el Fondo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico (NAFOSTED).En los últimos cinco años, muchos grupos de expertos de países como Indonesia, Malasia, Australia, Bélgica, Dinamarca y Estados Unidos vinieron a Vietnam para estudiar la técnica CAPA-IVM en el hospital general My Duc.En 2018, el nosocomio colaboró con los encargados de la Iniciativa de Asia-Pacífico sobre Reproducción (ASPIRE) para organizar un taller de capacitación internacional sobre CAPA-IVM, con la participación de más de 90 expertos procedentes de 14 países de todo el mundo.Actualmente, el hospital My Duc también se prepara para atender a un grupo de expertos franceses y turcos que vendrán a estudiar la técnica CAPA-IVM./.