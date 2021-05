Moscú (VNA)- La capacidad de establecer estrategias a largo plazo constituye la clave para el éxito de la economía de Vietnam, pese a las dificultades sin precedentes debido al COVID-19, opinaron estudiosos rusos El director en funciones del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Aleksey Maslov, subrayó que el país asiático logró éxitos impresionantes en 2020, con un crecimiento económico alentador y en especial, es un ejemplo en la respuesta a la pandemia.“¿Crees que China es el más cool en 2020 y la lucha contra la pandemia? No, Vietnam es más sobresaliente: su crecimiento del Producto Interno Bruto en 2020 fue del 2,91 por ciento (China - 2,4 por ciento)”, enfatizó.“Sí, las economías de estos países no son comparables en volumen, pero Vietnam ha crecido en los últimos años más rápido que China (2017 - 6,81 por ciento, 2018 - 7,08 por ciento, 2019 - 7,02por ciento)”, agregó el especialista.“Incluso en el difícil año 2020, aumentó la producción pecuaria y camaronera (en general, uno de los productos de exportación más importantes de Vietnam). Casi todo creció: el sector agrícola 2,55 por ciento; el forestal 2,82 por ciento y el pesquero 3,08 por ciento”, continuó.“Lo que es más importante, el comercio exterior creció a pesar de todas las tendencias mundiales. El superávit alcanzó un máximo histórico de 19 mil 100 millones de dólares, manteniendo esa línea ascendente durante cinco años consecutivos”, destacó.Asimismo, apreció las ventajas activas que brinda la firma de acuerdos mercantiles, especialmente el Tratado de Libre Comercio Vietnam-Unión Europea (EVFTA), citando que en 2020, las exportaciones al bloque comunitario alcanzaron los 34 mil 800 millones de dólares.“En general, no debemos culpar de todo a la pandemia. ¿Tal vez sea la capacidad de construir estrategias a largo plazo y ser amigos de los países inversores?”, concluyó el experto.En tanto, en el artículo titulado “Secretos del milagro vietnamita”, Ruslan Kostyuk, doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo, remarcó que es curioso que la nación indochina comenzara su proceso de renovación en la segunda mitad de la década de 1980.Esa empresa lleva a Vietnam a una economía de mercado socialista, notificó y dijo que el Partido Comunista no abandonó la prioridad de la propiedad estatal de los medios de producción, pero la política de renovación trajo al país y al pueblo dividendos bastante tangibles.El número de pobres se ha reducido a los niveles más bajos y el crecimiento de la clase media no disminuye, añadió.Resaltó que en los últimos años, la esperanza de vida promedio en el país ha aumentado notablemente, hasta superar hoy los 75,5 años.“La economía vietnamita se abre al mundo de forma cada vez más activa cada año. El dinamismo del comercio exterior, la política monetaria efectiva de Hanoi, la política gubernamental de consolidación fiscal, así como la constante expansión del consumo interno, solo contribuyen a esto”, recalcó.Apreció que las autoridades “dedican una atención importante a los proyectos sociales, la lucha contra el desempleo, por ejemplo. Se están implementando programas específicos para los residentes de las zonas fronterizas y de difícil acceso, así como para las minorías étnicas. Prevén la construcción de infraestructura moderna, sistemas de riego, la creación de canales de agua, la depuración de agua potable y la construcción de hospitales”.“Vietnam está combatiendo con bastante eficacia y éxito la pandemia del coronavirus”, señaló y valoró que “la campaña de vacunación comenzó en Vietnam en marzo. A la fecha, más de 800 mil personas han sido inmunizadas con las vacunas AstraZeneka y Sputnik V, pero las autoridades garantizan que para fin de año habrá al menos 150 millones de dosis de vacunas en el país”.Expresó la certeza de que con la adopción de medidas flexibles, según la situación, la economía de Vietnam seguirá creciendo en 2021./.