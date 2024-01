El envío cumplió con los estándares de evaluación de calidad de las autoridades (Foto: nhandan.vn)

Hanoi (VNA)- El primer lote de nidos de golondrina de Vietnam fue transportado oficialmente por vía aérea a China, lo cual reafirma la oportunidad para el desarrollo sostenible de ese rubro del país indochino.El 5 de enero de 2024, el primer lote de nidos de golondrina de alta calidad de la empresa The Hai Yen pasó por la aduana china. El envío cumplió con los estándares de evaluación de calidad de las autoridades y fue entregado a la compañía Changhe (ciudad china de Shenzhen) de acuerdo con la cantidad acordada en el contrato.Un representante de The Hai Yen dijo que el 30 de diciembre de 2023, la empresa llevó a cabo los trámites de exportación y transportó el lote a China por vía aérea, desde el aeropuerto internacional de Tan Son Nhat (Ciudad Ho Chi Minh) al de Bao'an (Shenzhen).Le Thanh Dai, presidente de la Asociación de Nidos de Golondrina de Vietnam, dijo que China es un mercado extremadamente potencial para el sector y que las ventas al país vecino creará oportunidades para que la industria de cultivo de nidos de ese pájaro se desarrolle fuertemente en el futuro.Para exportar con éxito el lote, The Hai Yen pasó muchos meses de negociación para garantizar los estándares con respecto a: fuentes de materias primas, procesos de producción y procesamiento, envase y envío de mercancías.El viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural Phung Duc Tien destacó que China es el mayor mercado consumidor de productos de nidos de golondrina en el mundo, con una demanda de más de 300 toneladas al año, lo cual representa alrededor del 80% de la cuota de mercado global.Según el funcionario, los datos muestran que China compró del exterior 220 toneladas de esa mercancía en 2020, más de 300 toneladas en 2021 y 452 toneladas en 2022.Eso muestra que la industria de nidos de golondrina de Vietnam tiene muchas potencialidades de desarrollo sostenible, especialmente tras la firma del protocolo sobre su comercio con China , subrayó./.