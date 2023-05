El ministro de Seguridad Pública To Lam sostiene conversaciones con el ministro de Justicia iraní Amin Houssein Rahimi. (Foto: VNA)

El ministro de Seguridad Pública To Lam se reunió con el ministro del Interior iraní Ahmad Vahidi. (Foto: VNA)

El general To Lam y el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Mokhber (Foto: VNA)

Teherán, 22 may (VNA) Una delegación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, encabezada por el miembro del Buró Político del Partido Comunista y su titular, el general To Lam, realizó una visita de trabajo a Irán para fortalecer la cooperación en el sector de seguridad.Durante la estancia en el país del Golfo Pérsico, el general To Lam sostuvo un encuentro con el primer vicepresidente anfitrión, Mohammad Mokhber, quien expresó la confianza en que tal visita de la delegación vietnamita contribuirá a impulsar las relaciones bilaterales, en general, y entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y las fuerzas de ejecución del orden de Irán, en particular.A su vez, To Lam subrayó la voluntad de Vietnam de fortalecer y promover los nexos de cooperación multisectorial con Irán, sobre todos en la política, seguridad, economía, comercio, cultura, turismo e intercambio pueblo a pueblo.En la reunión con el ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, las dos partes formularon votos por impulsar aún más la colaboración entre los dos ministerios en los campos de la seguridad, garantía del orden social y lucha contra de delincuentes transfronterizos, ciberseguridad, capacidad profesional y apoyo mutuo en los foros internacionales.Al final de las conversaciones, el ministro To Lam y su par Ahmad Vahidi firmaron un Memorando de Entendimiento sobre la cooperación entre las dos carteras.En el marco de la visita, To Lam y su comitiva sostuvieron conversaciones con el ministro de Justicia iraní Amin Houssein Rahimi, en las cuales las dos partes expresaron su satisfacción por el buen desarrollo de la relación de cooperación entre los dos países, en general, y los dos ministerios, en particular.En esta ocasión, con la autorización del presidente de Estado, Vo Van Thuong, el general To Lam suscribió los acuerdos de extradición y del traslado de personas condenadas entre la República Socialista de Vietnam y la República Islámica de Irán con el ministro Rahimi.Como parte de las actividades en Irán, To Lam mantuvo un encuentro de trabajo con el Comandante en Jefe de la Policía Nacional de Irán, Ahmad Reza Radan, para identificar la cooperación en la prevención y lucha contra los delincuentes, especialmente del crimen organizado, transnacional, de contrabando de drogas y de alta tecnología./.