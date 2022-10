Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) Representantes vietnamitas y extranjeros se reunieron en la ciudad sureña de Can Tho para trabajar con las autoridades municipales sobre un proyecto de apoyo a la gestión sostenible de arena en el Delta del Río Mekong.



En sus palabras, Nguyen Nghia Hung, subjefe del Instituto de Ciencias e Irrigación del Sur de Vietnam, informó que la arena del lecho del río deviene un recurso especialmente necesario para el desarrollo socioeconómico.



Particularmente en el Delta del Río Mekong, esa arena se explota y utiliza en cantidades bastante grandes con el objetivo principal de emplearla entre los materiales de construcción y nivelación, señaló.



En la actualidad, las tareas de extracción de arena en la zona enfrentan desafíos tales como la reducción de la cantidad anual de esa materia, debido al impacto de la construcción de presas aguas arriba y el cambio climático, mientras la sobreexplotación en el campo ha provocado la inestabilidad de la morfología del río, deslizamiento y erosión, reiteró.



El proyecto fue lanzado por la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza (WWF) desde julio de 2019, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de funciones ecológicas importantes y mitigar los riesgos socioeconómicos, debido al calentamiento global en el Delta del Río Mekong.

Según los datos de la WWF, actualmente, el volumen de arena vertido en el Delta es de 6,18 a 7 millones de toneladas por año y alrededor de 6,5 millones de toneladas salen al mar.

El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Mientras tanto, la cantidad de esa materia extraída desde los ríos en la zona representa de 28 al 40 millones de toneladas por año, lo que demuestra que el Delta del Mekong experimenta un déficit de arena de 27,5 - 40 millones de toneladas.



Se espera que el plan ayude a promover la participación y el diálogo entre los sujetos principales de la industria de construcción de Vietnam, proporcionar la información sobre los riesgos relativos a la extracción de arena y grava en Can Tho, en particular, y las provincias y ciudades deltaicas, en general.



Además, la WWF lanzará una campaña de comunicación sobre impacto de la explotación insostenible de arena y grava en la región, con vistas a promover las acciones urgentes destinadas a resolver el problema.



Nguyen Ngoc He, vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, destacó que se trata de un proyecto muy práctico, asociado a la realidad, el cual apoyará a la urbe en la gestión de la extracción de arena y lucha contra el deslizamiento de tierra en el río Hau y otras rutas fluviales municipales./.