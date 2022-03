El embajador vietnamita en Israel, Do Minh Hung, interviene en el acto inaugural (Foto: VNA)

Tel Aviv (VNA)- La ceremonia de inauguración de la Cámara de Comercio Israel-Vietnam (CCIV) se llevó a cabo en esta capital con la participación del personal de la Embajada y las oficinas de representación de Hanoi en Tel Aviv, así como representantes de ministerios, sectores y empresas del país del Medio Oriente.Al intervenir en la cita, el embajador vietnamita en Israel, Do Minh Hung, informó sobre la situación y las perspectivas del comercio entre ambos países, y destacó que a pesar de las dificultades causadas por la pandemia de COVID-19, las relaciones bilaterales en general y los nexos económicos y comerciales en particular continúan desarrollándose con fuerza.El valor del comercio bilateral alcanzó los mil 800 millones de dólares el año pasado, con relación a los mil 600 millones de dólares de 2020 y los mil 200 millones de dólares de 2019, precisó, al resaltar que Vietnam sigue siendo el mayor socio comercial de Israel en el Sudeste Asiático.A su vez, Einat Halevi Levin, presidenta de la Cámara de Comercio Israel-Vietnam, dijo que la decisión de abrir la oficina se tomó debido al gran potencial para desarrollar las relaciones entre ambas partes.La CCIV desea apoyar a todas las empresas israelíes y vietnamitas para que puedan crecer juntas, en un esfuerzo por duplicar el valor del comercio bilateral con la introducción de un tratado de libre comercio bilateral, dijo.La Cámara ha recibido un gran apoyo del gobierno de Israel para promover los lazos entre los dos países, especialmente a nivel de empresas y otros sectores.Participaron en el evento empresas israelíes especializadas en diferentes renglones como Telit, IDE Technologies, K&S Advanced System, SRH The Bridge, B-EV Motors y BDO Israel Group. Los delegados asistieron a una presentación de los logros socioeconómicos y turístico en Vietnam, e intercambiaron sobre las potencialidades de inversión y comercio con el país indochino.En la ocasión, representantes de empresas israelíes expresaron su interés en invertir en Vietnam, un mercado potencial con casi 100 millones de habitantes./.