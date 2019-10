En el seminario (Fuente: VNA)

Según estimaciones de los delegados en el coloquio, efectuado la víspera, el creciente número de usuarios de aplicaciones móviles, la competencia en materia de precios, el boom del comercio electrónico en las redes sociales y el pago contra entrega (COD), son cuatro tendencias que continuarán aumentando considerablemente.El jefe de la Sección de Industria del referido órgano partidista, Le Xuan Thanh, destacó el enorme potencial de Vietnam para desarrollar el comercio electrónico.Sin embargo, es importante implementar de modo coordinado las políticas y medidas respectivas, e impulsar la aplicación de adelantos de la Cuarta Revolución Industrial, indicó.Por lo tanto, esta conferencia tiene como objetivo consultar opiniones y proponer proyectos para completar documentos legales, así como crear condiciones favorables para el desarrollo del sector, agregó.El comercio electrónico en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh representa el 70 por ciento de las transacciones, aunque en otras provincias esta cifra es inferior.Tran Hai Linh, director general de la Sociedad Anónima de Tecnología “Sen do”, dijo que muchos vietnamitas aún no han hecho compras en línea y los servicios de entrega no funcionan de manera eficiente.El 70 por ciento de los pedidos se pagan en efectivo, por lo que se necesita realizar mucho esfuerzo para esa gestión, comentó.El mercado nacional tiene muchas perspectivas para avanzar en los próximos cinco a 10 años en este campo. No obstante, nuestro desafío es establecer un entorno más propicio para atraer inversiones extranjeras y a talentos a fin de impulsar la economía digital, expresó./.