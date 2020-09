Falta de agua en provincia de Ben Tre. (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El Gobierno de la India apoyará siete proyectos de gestión del agua en las provincias de Ben Tre, Hau Giang, Kien Giang y Tien Giang en el Delta del Mekong con una ayuda no reembolsable de 350 mil dólares, según fuentes oficiales.En una ceremonia efectuada hoy en la ciudad de Can Tho, los representantes del Consulado General de la India en Ciudad Ho Chi Minh y las mencionadas localidades rubricaron siete memorandos de entendimiento para los proyectos, cada uno por valor de 50 mil dólares.Estos proyectos son parte de 26 programas de impacto rápido financiados por la India en 22 ciudades y provincias vietnamitas, 13 de los cuales se han completado y otros 12 se lanzarán durante el año fiscal 2020-2021.Al hablar en el evento, el embajador de India en Vietnam, Pranay Verma, dijo que la relación tradicional entre las dos naciones es un modelo exitoso en términos de apoyo institucional y mejora de la capacidad en diversos campos durante los últimos años.La subjefa del Departamento de Economía General del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thi Anh, dijo que la actividad es un símbolo de la amistad duradera entre los estados miembros de la Cooperación Mekong-Ganges (MGC), así como entre Vietnam e India.El delta del Mekong se ha enfrentado a la sequía y la intrusión de agua salada a nivel récord. Las precipitaciones de este año son un 30-40 por ciento más bajas que los promedios anteriores y se pronostica que permanecerán bajas en el futuro.Lanzada en 2000, la MGC, que integra a India y los cinco países de la ASEAN de Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam, es uno de los mecanismos de cooperación subregional más antiguos en el delta del Mekong . Persigue el objetivo de mejorar la solidaridad y la amistad entre las naciones y promover el comercio y el desarrollo económico para contribuir a mejorar la vida de las personas en el río Mekong y Ganges./.