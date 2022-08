Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Se espera que el delta del Mekong de Vietnam tenga menos inundaciones de lo normal este año, según la Dirección de Gestión de Recursos Hídricos.El delta, el mayor productor de arroz, frutas y mariscos del país, normalmente se inunda en las áreas en la cuenca alta del río Mekong, y esto fertiliza el suelo a medida que se depositan los sedimentos y atrae a las criaturas del río a las granjas.Se prevé que las inundaciones alcancen un máximo de 3,5 a 3,7 metros en la estación Tan Chau, en la provincia de An Giang en octubre, informó la misma entidad.Se estima que alcancen tres metros a finales de este mes, pero no afectarán al cultivo de la cosecha de otoño-invierno.Sin embargo, se espera que las mareas sean altas este año e inunden las áreas bajas en las zonas central y costera del delta, especialmente cuando éstas ocurran al mismo tiempo que las fuertes lluvias.La inundación ahora es baja y no afecta la producción agrícola o la vida diaria.Los niveles de agua en los ríos Tien y Hau, dos importantes afluentes del río Mekong, alcanzaron 1,84 metros en la estación Tan Chau y 1,87 metros en la estación Chau Doc a principios de la semana pasada, según el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico.Las provincias de An Giang y Dong Thap están en la frontera con Camboya, desde donde el Mekong ingresa a Vietnam , y son las primeras localidades en inundarse anualmente.An Giang ha advertido a sus agricultores que no cultiven el arroz de otoño-invierno en áreas que carecen de diques. La localidad cuenta con 189 mil hectáreas de arrozales protegidos por diques y se espera cosechar 154 mil 680 hectáreas en esta temporada entre el 15 de julio y el 31 de agosto.En Dong Thap, los agricultores no cultivarán arroz de otoño-invierno en más de 88 mil hectáreas de campos y descargarán aguas de inundación en ellos para fertilizar el suelo y destruir los patógenos que causan enfermedades.Los arrozales de Dong Thap se encuentran principalmente en los distritos de Chau Thanh, Cao Lanh y Thap Muoi.Las aguas de la inundación también brindan medios de subsistencia a los agricultores al traer peces y otras criaturas a sus tierras y también permitirles criarlos.Los pueblos artesanalas que fabrican herramientas para pescar y pequeños botes también están ocupados durante la temporada de inundaciones./.