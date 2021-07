Hanoi (VNA)- El concurso Show It NOW 2021 , con el tema "Green Your Mind" (Haz verde tu mente), fue lanzado por la escuela artística Arena Multimedia en colaboración con el Centro de Apoyo a las Iniciativas de Desarrollo Comunitario (SCDI, en inglés) y la Organización de Vietnam Limpio y Verde.El certamen tiene como objetivo mejorar el pensamiento, el estilo de vida civilizado y las cualidades en una persona, expresadas en acciones muy pequeñas en la vida.Se trata de acciones como mantener la higiene general, no tirar basura, apagar las luces antes de salir de la oficina, hacer cola, ceder el asiento a los ancianos en el bus, llevar mascarilla al salir, leer libros y hacer ejercicio.La edición de este año cuenta con varias categorías: Dibujo, fotografía, diseño, video y se divide en dos grupos: comunitaria y estudiante (para alumnos a nivel nacional).El comité organizador recibirá el expediente de solicitud hasta el 15 de agosto y el valor total de los premios asciende a casi 26 mil dólares. Las personas entre 15 y 30 años de edad pueden registrarse a través del sitio web: http://show-it-now.art./.