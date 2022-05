Integrantes de la red (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- La red de empresas de adaptación al cambio climático en la región del Delta del Mekong (MRBN) se lanzó hoy en esta ciudad sureña por la filial local de la Cámara de Industria y Comercio de Vietnam (VCCI en Can Tho) y la Fundación Asia (TAF).Nguyen Phuong Lam, director de VCCI Can Tho, explicó que su entidad se empeña en realizar actividades para estudiar la situación actual de sequía y salinidad en el Delta del Mekong , los impactos negativos del cambio climático en las empresas y economías locales, además de inspeccionar los modelos de negocios sobre la adaptación a esos fenómenos e intercambiar con expertos internacionales y nacionales para buscar soluciones destinadas a gestionar y responder los riesgos de desastres naturales a largo plazo.De ese modo, manifestó la esperanza de que la MRBN constituya un puente no solo para crear iniciativas e intercambiar experiencias, sino también para asesorar al Gobierno en la elaboración de políticas relacionadas.En la ocasión, los representantes de la MRBN y el Instituto de Estudios del Cambio Climático, de la Universidad de Can Tho, firmaron un memorando de entendimiento de cooperación para el próximo periodo./.