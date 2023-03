Hanoi (VNA) La Editorial Política Nacional Su that (Verdad) publicó recientemente la versión vietnamita del libro "My Lai: Vietnam, 1968, and the Descent into Darkness" (My Lai: Vietnam, 1968 y el descenso a la oscuridad), que ayuda a los lectores a comprender mejor sobre la historia de la guerra de agresión estadounidense en el país indochino.La obra, traducida por el traductor Manh Chuong, del autor Howard Jones -profesor emérito de Historia de la Universidad de Alabama-, describe de manera completa y realista los "días oscuros" de la historia del ejército estadounidense.Más de 700 páginas del libro son el resultado de casi una década de investigación del autor sobre uno de los eventos más trágicos de la intervención militar de EE.UU. en Vietnam.Sobre la base de una gran cantidad de datos confiables recopilados de la prensa e informes del ejército estadounidense , los registros judiciales, los documentos del gobierno de Washington, las entrevistas con soldados estadounidenses y vietnamitas, así como los afortunados sobrevivientes de la masacre, el libro tiene representaciones detalladas y completas de las causas, desarrollos y consecuencias de la masacre de My Lai, mientras analiza el encubrimiento del gobierno de EE. UU. y las reacciones de las partes involucradas en la campaña.El volumen consta de tres partes: la primera ayuda al lector a comprender las razones por las cuales la gente del pueblo de My Lai tuvo que soportar el dolor brutal en ese momento. La segunda parte se centra en analizar las consecuencias y el encubrimiento del gobierno estadounidense de la masacre de My Lai. La tercera parte aclara el "precio" que el gobierno de EE.UU. debe pagar por los crímenes cometidos contra el pueblo de My Lai.Con una presentación lógica, concisa e integral, el libro deviene una de las referencias para ayudar a los académicos, investigadores y lectores interesados en la historia vietnamita a comprender mejor la guerra de agresión estadounidense en Vietnam.El 16 de marzo de 1968, soldados estadounidenses asesinaron en una operación de barrida a 504 civiles desarmados, que en su mayoría eran mujeres y niños inocentes, en la aldea de Son My, en la comuna de Tinh Khe, distrito Son Tinh, en Quang Ngai.Bajo el concepto de “quemar todo, matar todo”, también destruyeron 247 viviendas de la población local, masacraron miles de reses y aves de corral, y quemaron todo el arrozal.La sangrienta matanza sacudió a todo el mundo, mostró la crueldad de las tropas estadounidenses durante la guerra en Vietnam y causó enormes pérdidas espirituales a las familias de las víctimas y el pueblo vietnamita.El criminal hecho espoleó aún más el movimiento antibelicista en Estados Unidos, cuyo gobierno, avergonzado por la opinión pública mundial y derrotado por el Ejército Popular de Vietnam, no tuvo más remedio que retirar sus tropas en enero 1973./.