Yen Bai, Vietnam(VNA)- Ubicada en una cueva rocosa en medio de la montaña de Tham Then, en la provincia norvietnamita de Yen Bai, la antigua pagoda de Hang Uc resalta por las ruinas y reliquias preciosas imbuidas de los caracteres de la cultura Champa durante la dinastía Tran en los siglos XIII-XIV.Como la pagoda se localiza en el pueblo Uc, comuna de Tan Lap, en el distrito de Luc Yen, lleva el nombre del sitio.Dentro de la cueva de 11 metros de altura, que se abre hacia el sur, con vista al río Chay, quedan las ruinas de un antiguo templo, incluidos dos altares y una estatua de león de terracota.Un grupo de investigadores descubrieron en este lugar en 1971 una serie de reliquias de terracota únicas talladas con imágenes de dragones y ninfas, además de un raro altar budista de la dinastía Tran (los altares de loto de la dinastía Tran en otras localidades generalmente están hechos de piedra en lugar de terracota).Para mayor emoción, en septiembre de 1997, el Museo de la provincia de Yen Bai halló más de 80 artefactos adicionales, principalmente piezas de decoraciones con figuras de dragón y león.Los arqueólogos encontraron un altar que consta de cuatro estatuas del dios Garuda, considerado el rey de todas las aves. En las creencias culturales del pueblo Champa, el dios pájaro Garuda tiene una estructura mitad humana y mitad ave.Además se incluyen tres estatuas de la danzarina Apsara, un hada celeste en la mitología hindú y budista. Según la leyenda, las apsarás traen belleza sobrenatural, esplendor y, a menudo, cantan y bailan en festivales o alrededor de las pagodas en las noches de luna llena.Los artefactos datan de la dinastía Tran (siglos XIII-XIV), o sea tienen de 700 a 800 años, y aún se conservan en una cueva en la provincia de Yen Bai Con un hermoso y encantador paisaje en el lago Thac Ba, la pagoda Hang Uc no solo está dotada por la naturaleza vegetal; sino que también atrae a los visitantes con muchas hermosas estalactitas de millones de años.Existe mucha información interesante sobre la edad de la pagoda, la premisa para la introducción de la cultura Champa y su relación con el budismo, que los visitantes pueden disfrutar.Sin dudas, la comuna de Tan Lap goza de muchos paisajes hermosos, una larga historia y tradición cultural, especialmente una gloriosa tradición revolucionaria. La localidad se destaca por sus numerosas montañas altas y afiladas, como de Tham Then de 501 metros de altura y de Sao de 200 metros de altura, pertenecientes al bloque sureste de la cordillera Phu Sa Phin.Desde la pagoda Hang Uc, es muy fácil viajar a otras atracciones culturales y turísticas en las comunas de Tan Linh y Tan Lap, así como al complejo histórico nacional del lago Thac Ba. La zona de las comunas de Tan Lap y Tan Linh deviene el hogar de las comunidades de Tay, Nung y Dao con identidades culturales únicas de los grupos étnicos minoritarios./.