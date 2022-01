El río Hau (Fuente: baocantho.vn)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El proyecto piloto de recolección de basura de la Organización de Clear Rivers en el río Hau será un punto brillante en los nexos de cooperación amistosa entre la ciudad survietnamita de Can Tho y los Países Bajos, contribuyendo a resolver la contaminación por desechos en los ríos de Vietnam en particular y en el mundo en general.

Así lo enfatizó el vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Can Tho, Nguyen Thuc Hien, al reunirse la víspera en esta urbe con representantes de la Embajada de Ámsterdam en Vietnam y la Organización de Clear Rivers sobre el despliegue del proyecto mencionado.

En la cita, Thuc Hien destacó el significado de dicho proyecto con una asistencia financiera de los Países Bajos para su localidad y la región deltaica del Mekong, que beneficia la protección del medioambiente, y expresó su voluntad de que ese plan se despliegue lo más pronto posiblemente.

Según este funcionario, para impulsar la eficiencia de este programa, es necesario prestar atención a las características climáticas, la dirección del viento y las mareas del área, así como las costumbres y prácticas de navegación de la población local.

En cuanto a la gestión de residuos, especialmente para los desechos sólidos domésticos y plásticos, informó que su localidad tiene un interés especial y apoya las actividades de cooperación en este campo con el fin de proteger el medioambiente y desarrollar una ciudad ecológica y civilizada, imbuida de la identidad cultural fluvial en el delta del Mekong.

Por su parte, el segundo jefe de la misión diplomática de los Países Bajos en Vietnam, Christoph Prommersberger, dijo que su país cuenta con empresas con fortalezas y experiencia en el campo de la recolección y el tratamiento de residuos en ríos y mares, y que esos modelos se han desplegado con éxito en varios países como Bélgica, Hungría, Indonesia y Malasia.

Manifestó el deseo de su país de ayudar, a través de estos proyectos, a los países a trabajar juntos para reducir la contaminación ambiental causada por los desechos plásticos, además de crear más oportunidades de cooperación e inversión entre las empresas de las dos naciones en general, y entre los Países Bajos y esta localidad vietnamita en particular.

El director fundador de la Organización de Clear Rivers, Ramon Knoester, se refirió al modelo de recolección automática de residuos flotantes con la máquina Litter Traps que opera en los ríos sin consumir combustible./.