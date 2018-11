Can Tho, Vietnam (VNA) - Representantes de esta ciudad survietnamita y la compañía holandesa Vitens Edives Internacional (VEI) sostuvieron un encuentro de trabajo sobre un proyecto de suministro de agua en adaptación al cambio climático en el suroeste del Delta del río Mekong.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

El plan denominado “WaterWorX” se implementará desde 2019 hasta 2030. Su primera fase, que se realizará de 2019 a 2021 en Can Tho, y las provincias de Hau Giang y Soc Trang, cuenta con una inversión de dos millones 500 mil euros, el 90 por ciento de los cuales proviene del Gobierno holandés y la VEI.Can Tho tiene dos compañías que se unirán a la primera etapa del proyecto, mientras que Hau Giang y Soc Trang dispone de una cada una.La VEI también coordinará con el Centro para la Investigación del Cambio Climático de la Universidad de Can Tho para implementar el plan.Folker de Jager, director de VEI para Asia, dijo que el proyecto tiene como objetivo ayudar a las empresas de abastecimiento de agua en las localidades deltaicas vietnamitas a aumentar su capacidad de respuesta ante los próximos desafíos provocados por la variación climática en medio de la creciente intrusión de agua salada, el hundimiento de tierra y la reducción del nivel de agua subterránea.Precisó que el plan se centrará en reducir las pérdidas y mejorar la calidad de ese líquido vital, además de ahorrar electricidad.Al mismo tiempo, agregó, su entidad también coordinará con las compañías vietnamitas para diseñar programas futuros en adaptación al cambio climático.En la segunda y tercera fases, indicó, el proyecto ampliará la colaboración con empresas de suministro de agua en otras localidades deltaicas que enfrentan problemas similares, como Bac Lieu, Ca Mau y Kien Giang.Jager expresó su esperanza de que ese plan contribuya a promover el crecimiento económico en la región del Delta del Mekong, donde el agua desempeña un papel importante en la agricultura local.El vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, Dao Anh Dung, reiteró el respaldo de las autoridades municipales al proyecto y agregó que se aprobará cuando complete todos los procedimientos necesarios para que ambas partes firmen los acuerdos de cooperación al respecto. – VNA