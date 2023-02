Pobladores muong de Suoi Co aprecian el papel do recién moldeado (Fuente: VNP)

Hoa Binh, Vietnam (VNA)- En el pueblo de los muong de la aldea de Suoi Co, comuna de Cao Son, distrito de Luong Son, provincia de Hoa Binh, hay una familia que todavía fabrica papel do a la manera antigua. Es el hogar de Hoang Thi Hau.



Después de ser introducido en el país en el siglo XIII, el papel do pronto se comenzó a utilizar ampliamente por los vietnamitas en su vida diaria, especialmente en actividades para difundir información por escrito e imprimir pinturas. Sin embargo, con el ritmo de la sociedad moderna, este tipo de papel tradicional fue desapareciendo gradualmente. A fines de la década de 1990, el oficio de confección de papel do estaba casi olvidado.

Vietnam tenía dos conocidos pueblos dedicados a esta labor: Yen Thai (Hanoi) y Dong Cao (Yen Phong, Bac Ninh). Eran lugares donde florecía la profesión. Pero en la actualidad Yen Thai solo existe en las canciones populares, mientras que Dong Cao tiene solo algunos hogares que fabrican el material.



Sorprendentemente, en la aldea de Suoi Co, comuna de Cao Son, distrito de Luong Son, provincia de Hoa Binh, puede encontrarse a pobladores muong que aún fabrican papel do a la manera antigua. Al visitar el único hogar en Suoi Co que elabora papel do, Hoang Thi Hau nos contó el viaje que la llevó a la profesión y también sobre su sentimiento al dedicarse a este oficio tradicional singular.

En 1996, la familia de Hau y muchos hogares de Suoi Co fueron llevados a Bac Ninh por el Centro de Investigación, Apoyo y Desarrollo de Pueblos Artesanales Tradicionales para estudiar la fabricación de este papel. La joven Hoang Thi Hau fue una de los más hábiles del grupo. Al terminar el curso, ella y otras personas regresaron a Suoi Co y comenzaron a elaborar el material. En aquellos días, todos los hogares de la localidad fabricaron papel do. Sin embargo, cada vez más personas abandonaban el trabajo al no conseguir compradores del producto. Pensando en sus esfuerzos y en quienes la ayudaron a aprender la profesión, Hau convenció a algunos aldeanos para que siguieran haciéndolo en su tiempo libre.



El esposo de Hau, Nguyen Van Chuc, aún recuerda aquel momento difícil. Durante todo el año, esperaba con ansias la festividad del Tet, única ocasión para llevar el papel do a Hanoi y buscar clientes entre los calígrafos del Templo de la Literatura. Muchas veces trataba de ir más lejos, a la ciudad de Thanh Nam (Nam Dinh), para encontrar compradores, pero otras tantas regresaban a su casa con todo el material llevado.

Justo cuando estaban listos para dejarlo todo, Chuc conoció a los miembros del Proyecto Zo, quienes aman el papel do y desean preservar esta valiosa artesanía tradicional. Valorando el esfuerzo de la familia, hicieron pedidos y la ayudaron a venderlo. También organizaron recorridos por su hogar para dar a conocer el proceso de elaboración. Incluso llevaron el producto hecho por la familia a exposiciones y ayudaron a exportarlo. Gracias a estos jóvenes, el pequeño taller de Hau sobrevivió y se hizo conocido.

Las miembros del proyecto Zo están satisfechas con el papel do hecho en la casa de Hau (Fuente: VNP)

Ahora, ella ya no quiere dejar su labor. Aunque no es la fuente principal de ingresos para la familia, el oficio ha proporcionado ganancias estables. Cada vez que tiene un pedido grande, llama a tres o cuatro vecinos más para trabajar juntos.

En la última conversación con su familia sobre el significado de la preservación del oficio tradicional, Chuc compartió su deseo de que el precio de este producto se duplique para que todos puedan ganarse la vida con su fabricación. De esa manera, en las colinas de Suoi Co se podrá ver la escena de los muong cortando la morera, pelando la corteza y haciendo el papel do./.