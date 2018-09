Aves silvestres en Tram Chim (Fuente: VNA)

Dong Thap, Vietnam (VNA) - El manejo adecuado del agua y los incendios en el Parque Nacional Tram Chim en la provincia survietnamita de Dong Thap, en el delta del Mekong, es la clave para preservar el ecosistema del sitio Ramsar, según expertos.En un seminario celebrado recientemente aquí sobre la preservación de la biodiversidad de Tram Chim, el doctor Duong Van Ni de la Universidad de Can Tho, señaló que se debe dar prioridad a la preservación de pastizales antes de los bosques.Indicó que la incautación de aguas inundadas casi todo el año para evitar incendios en los bosques ha afectado al ecosistema, ya que degrada las comunidades de pastizales.Cuando hay anegamiento casi todo el año, las especies invasoras extranjeras como el caracol dorado, el bagre y el jacinto acuático se desarrollan rápidamente, mientras que las praderas de Co nang (Eleocharis) se encogen y la cantidad de preciosas grullas de sarus se reduce, explicó.Para el ecosistema del parque, el clima apropiado es un ciclo de estación seca seguido de una temporada de inundación, amplió.Señaló que las praderas de Eleocharis son el hábitat favorito de las grullas sarus.Nguyen Duc Tu, coordinador del Programa de la Unión Internacional para la Conservación del Agua y los Humedales de la Naturaleza, informó que la cantidad de grúas sarus en el parque ha disminuido considerablemente, de más de mil en 1980 a 11 este año.Nguyen Huu Thien, un experto independiente en la ecología del delta del Mekong, anunció que las autoridades de Tram Chim están tratando de proteger los bosques de los incendios."Cuando ocurre un incendio, las personas piensan que todo va a morir, pero esto es totalmente incorrecto. El mundo se ha dado cuenta de que los incendios también forman parte del ecosistema, ya que debilita la vegetación forestal e impulsa la regeneración", dijo.De manera concurrente, Nguyen Van Hung, subdirector del Servicio provincial de Ciencia y Tecnología y exdirector del parque, opinó que los incendios prescritos están bien, y subrayó la necesidad de tener una quema controlada de los bosques.Durante la quema, la fauna puede trasladarse a áreas forestales cercanas, amplió.Luego de unos días de quemado, crece hierba nueva y aves, roedores, serpientes y tortugas regresan en grandes cantidades, continuó.Según Van Hung, el Comité Popular de Dong Thap debería crear un mecanismo para la quema controlada de pastos y otra vegetación y la gestión del agua con el fin de mantener el ecosistema del parque.A su vez, el presidente del Comité Popular provincial, Nguyen Van Duong, instruyó a los funcionarios del parque y otras autoridades relevantes a redactar un plan detallado para administrar el agua y el fuego, con el propósito de mantener el ecosistema.Nguyen Hoang Minh Hai, jefe de la división de ciencia y cooperación internacional del sitio, precisó que Tram Chim ha recuperado unas 190 hectáreas de plantas de co nang kim (Eleocharis ochrostachys) y de co nang ong, también conocida como la castaña de agua china (Eleocharis dulcis) en los últimos años.Las autoridades liberaron en el parque más de 10 especies de peces raros, como la barba gigante y el tiburón negro para reproducirse, detalló.Tram Chim se extiende sobre un área de siete mil 313 hectáreas en la región de Dong Thap Muoi, en el distrito de Tam Nong.También es conocido como hábitat de otras aves raras como el pato de alas blancas, el pelícano de pico moteado y el ayudante menor, así como muchas especies de peces incluidas en el Libro Rojo de Vietnam como el pez cuchillo payaso, la Hampala macrolepidota, la carpa pequeña, la Catlocarpio siamensis y la Labeo chrysophekadion.-VNA