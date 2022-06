Tay Ninh, Vietnam (VNA)- Una manada de picotenazas asiáticos raros, con más de mil ejemplares, migraron para buscar comida en el área despejada de Ta Not, en el Parque Nacional Lo Go – Xa Mat , en el distrito de Tan Bien, provincia survietnamita de Tay Ninh.Chau Van Van, director del Parque, instó al equipo de protección forestal a crear las mejores condiciones para esas aves.El equipo de protección forestal guiará a los turistas curiosos, con deseos de apreciar a los picotenazas asiáticos, para estacionar sus autos en una zona lejana y desplazarse en grupos pequeños, a fin de no causar ruidos ni acercarse demasiado, evitando el disturbio a las condiciones de vida de los pájaros, enfatizó.La bandada comenzó a aparecer en el Parque Nacional Lo Go - Xa Mat desde finales de mayo pasado, reveló, al precisar que normalmente, los picotenzas permanecen por un período no mayor de un mes.Ho Dac Long, subjefe del Departamento de Ciencia, Conservación y Cooperación Internacional, del Parque Nacional Lo Go - Xa Mat, destacó que se trata de una buena señal que demuestra la eficiencia de la protección y la estabilidad de los pastizales, humedales y recursos biológicos del sitio, creando condiciones favorables para la habitación y alimentación de las aves migrantes.El picotenaza asiático, conocido científicamente como Anastomus oscitans, es una especie de ave ciconiforme de la familia Ciconiidae, catalogada en el Libro Rojo de Vietnam en el nivel de peligro de extinción./.